أبو الغيط يدعو الدول الأفريقية لدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

ألقى أحمد أبو الغيط كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، والذي عقد اليوم 22 الجاري بنيويورك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت رئاسة كل من السنغال وتونس.

أوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الأفريقي، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل المؤسسي المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في مواجهة الأزمات، مثل التغير المناخي والديون وغيرها.

تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين

وشدد أبو الغيط على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الجانبين لمواجهة التهديدات والمشكلات المشتركة، مثل الهجرة غير نظامية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية المضي قدما في إنشاء المركز العربي- الأفريقي لتبادل المعلومات حول الهجرة.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية العام القادم، آملا أن تسهم في تعزيز الشراكة المهمة بين الجانبين العربي والأفريقي.

أوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عبر عن أمله في أن يعيد الاتحاد الأفريقي النظر في القبول بإسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد، مثمنا قرار الاتحاد تشكيل لجنة خاصة على مستوى الرؤساء لإجراء مزيد من المشاورات حول هذه المسألة، ومعتبرا أن اتخاذ هذه الخطوة قبل إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية سيكون مخيبا لآمال الفلسطينيين.

منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ

ودعا أبو الغيط الجانب الأفريقي لدعم الطلب الفلسطيني العادل بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ.

مساعدة الحكومة الفيدرالية لمواجهة هذا الموقف الصعب

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط تناول في كلمته كذلك الوضع الإنساني الخطير في الصومال في ضوء مخاطر المجاعة المحتملة، وأهمية العمل المشترك من أجل مساعدة الحكومة الفيدرالية لمواجهة هذا الموقف الصعب.

وتناول كذلك الأزمة الليبية وتعقيداتها، وعملية الانتقال السياسي الصعب في السودان، باعتبارها قضايا ذات أهمية للجانبين العربي والأفريقي على حد سواء.