بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار بطريق مصر إسكندرية الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بحادث تصادم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «دينا عبد الشافي بسيوني، 28 سنة، دنيا صلاح أبو شعبان، 21 سنة، ناجي عبد الشافي صالح، 30 سنة، عبد الشافي ناجي عبد الشافي، 4 سنوات، لينا محمود يونس، 4 سنوات، حنين محمود يونس، 5 سنوات، محمود يوسف منصور، 28 سنة، بسمة عبد الشافي صالح، 20 سنة»، وجميعهم مقيمين في أبيس الأولى بالإسكندرية.