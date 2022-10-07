موعد سقوط الأمطار غدا في الإسكندرية وخريطة الظواهر الجوية

تبدلت الأجواء في الإسكندرية وبدأ الطقس الشتوي ونسمات الهواء الباردة تلفح المواطنين بداية من اليوم الجمعة، الأمر الذي يتبعه رغبة المواطنين في معرفة موعد سقوط الأمطار غدًا في الإسكندرية في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 40%,

موعد سقوط الأمطار في الإسكندرية

من المتوقع سقوط الأمطار غدا السبت في الإسكندرية مع منتصف الليل حتى الساعة 2 ظهرًا بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4%، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وبحسب بيان الهيئة فإن أماكن سقوط الأمطار غدًا في الإسكندرية تكثر في نطاق غرب مع اتجاه الساحل الشمالي بينما تقل في نطاق شرق الإسكندرية.

اضطراب جوي مع أمطار الإسكندرية غدا

ويصاحب أمطار الإسكندرية، غدا اضطراب في حركة الملاحة البحرية وتتراوح سرعة الرياح من 40 لـ 50 كيلو متر في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2.5 متر.

وبسبب كل ذلك، أعلنت شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات، وانتشار السيارات والبدلات اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارًا من غدا السبت، ومواصلة أعمال التفريغ.