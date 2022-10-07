أمطار غدا على الإسكندرية بنسبة 40% وإلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح «نافع»، في بيان منذ قليل، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا السبت 8 أكتوبر على مناطق من الإسكندرية بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

حالة طقس الإسكندرية غدا

وأشار إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح «40-50 كم/س» وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، وترتب على ذلك رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من السبت 8 أكتوبر، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

خط ساخن للصرف الصحي في الإسكندرية

وشدد «نافع» على ضرورة استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، مع اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.