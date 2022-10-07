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أنغام عن حفلها في العلا: «جمال وليلة من العمر»

كتب:

ياسمين محمود
10:03 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
الفنانة أنغام

الفنانة أنغام

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام».

ونشرت «أنغام» مجموعة صور من إطلالتها في الحفل وعلقت قائلة: «سمعت كتير عن جمال منطقة العلا ولكن لم أتخيل جمال وسحر وروعة ما رأيت قضيت في العلا ليلة من ليالي العمر مع جمهور رائع».

برنامج أنغام على DMC

وتقدم «أنغام»، برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها يوم الخميس والجمعة 9 مساء على DMC بتوقيت القاهرة، الخميس 10:30 مساء على تليفزيون دبي، بتوقيت دبي، وقالت عن البرنامج عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى، وعشنا معا حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل، وحكينا حكايات أول مرة تتحكي، وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أنغام على DMC وتليفزيون دبي».

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