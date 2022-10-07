أبرز تصريحات راغب علامة في برنامج أنغام.. «لحنت أغنية وأنا نايم»

ظهر الفنان راغب علامة ضيفًا في أولى حلقات برنامج الفنانة أنغام، الذي يحمل نفس اسمها، ويذاع على شاشة قناة «on e»، وخلال الحلقة كشف عن الكثير من الأمور الخاصة به.

وتحدث الفنان راغب علامة في برنامج أنغام، عن بدايته مع دخول عالم الفن، قائلًا إن أسرته لم تكن مرحبة للغاية بذلك القرار في بداية مشواره، خاصة والدته التي كانت خائفة عليه وطلبت منه أن يصبح طبيبًا أو مهندسًا ولكنه اختار الفن .

راغب علامة في برنامج أنغام

وتابع راغب علامة أنه بعد مرور سنوات وعندما أصبح مشهورًا، شعرت والدته بالندم أنها كانت ضد رغبته في البداية بعد أن رأته فنانًا مشهورًا ومحبوبًا وناجحًا، وكيف يعاملها الناس من أجله.

كما تحدث «راغب» أيضًا عن كواليس تنفيذ أغنية «قلبي عشقها»، قائلًا إنه جرى تلحينها في وقت قصير جدًا: «كان عندى الكلام بتاعها وكان عندي عود بيلحن لوحده، صوت العود ده زي البيانو وأنا بلعب عليه صوته عامل زى الوتر البيور مفيهوش غروشة».

راغب علامة: كنت براقب والدي وهو بيعزف بالعود

وكشف المطرب اللبناني أنه كان يراقب والده في أثناء العزف على العود، وعندما يغادر يمسك بالعود ويحاول اكتشاف كيفية العزف عليه وهو من علم نفسه.

كما تحدث راغب علامة أيضًا عن كواليس تحضير أغنية «يا ريت فيني خبيها»، قائلًا إنه لحن هذه الأغنية وهو نائم، إذ إنّ كلام الأغنية كان مع الشاعر الذي كان برفقته، وأخبره الأخير أنه لن يعطيه الكلام إلا إذا لحنه، ولكن رد عليه راغب قائلًا إنه ليس ملحنًا، ومع تصميم الشاعر، لحنها بالفعل.