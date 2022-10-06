راغب علامة يشدو بأجمل أغانيه في برنامج «أنغام» (فيديو)

عرض برنامج «أنغام» المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، كواليس الحلقة الأولى من برنامجها، التي استضافت فيها الفنان اللبناني راغب علامة.

راغب علامة وأنغام يلتقطان الصور

وظهرت أنغام وراغب علامة خلال البروفات والاستعدادات الأخيرة قبل التصوير، والتقطا صورا «سيلفي» بهاتفهما المحمول وسط مواقف طريفة بينهما.

أبرز أغاني راغب علامة

وخلال الحلقة، أدى الفنان راغب علامة أغانيه المميزة وسط تفاعل كبير من أنغام، ومن بينها «اللي باعنا خسر دلعنا»، «توأم روحي»، كما قدم «ميدلي» لباقة من أغانيه القديمة المميزة مثل «مغرم يا ليل» و«حمد الله ع السلامة».

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