تفاصيل مصرع شاب في قعدة كيف بالقليوبية.. صديقه وأمه تخلصا منه

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة أثناء تواجده مع صديقه في منطقة الخصوص بالقليوبية، حيث أقدم صديقه ووالدته بالتخلص من الجثة بإلقائها في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

العثور على جثة بمسطرد

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية، كشفت لغز العثور على جثة شخص متوفى على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتبين أن الضحية كان برفقة أحد أصدقائه، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، وعند تعاطي المواد المخدرة، فوجئ بوفاته، فاستعان بوالدته وقاما بإلقاء المتوفى بمكان العثور عليه، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل حل لغز جثة مسطرد

كشفت التحريات، أن المتوفى كان برفقة أحد أصدقائه مقيم في الخصوص، ويتعاطى المخدرات مهم وفوجئ بوفاته، فاستعان بوالدته وسحبا الجثة من على سلم العقار، ووضعه بمركبة توك توك، فأحدثا إصابته، وقاما بإلقائه بمنطقة العثور عليه بمسطرد في شبرا الخيمة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفى على جانب طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القسم، ولم يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته أو التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة.

وقال عماد قزامل الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، ان صديقه ووالدته يواجهان عقوبة التخلص من الجثة، حددها قانون العقوبات «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات القضاء أو قبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».