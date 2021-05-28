محافظة القليوبية عن واقعة رفات وجماجم الطريق الحر: «جريمة نكراء»

أصدرت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل واقعة العثور على رفات وجماجم جثث أسفل الطريق الحر، بمنطقة أم بيومي بقليوب، أدانت فيه الجريمة التي ثبت تورط مقاول فيها، حيث استولى على مقابر صدقة بحي غرب شبرا بغرض الإتجار وألقى محتوياتها في الطريق العام، ووصفت المحافظة في بيانها أن الواقعة «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات».

وكشف بيان محافظة القليوبية أن الأجهزة التنفيذية تلقت بلاغا بتواجد رفات لأموات ملقاة أسفل الطريق الدائري، و«شبرا - بنها الحر» بمنطقتي ميت حلفا بقليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وتحركت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة للموقع على الفور، للوقوف على أسباب هذا الأمر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وتبين من المعاينة أن الرفات تخص سيدات ورجال، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات، ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، وهي مقابر صدقة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة، في تمام الثانية ظهرا، وهو مقاول استولى على مقابر الصدقة للإتجار بها في حي غرب شبرا.

وتوجهت المحافظة بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والقضاء لسرعة إجراءات الوصول إلى المتسبب في هذا الأمر.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على رفات جثث وجماجم وعظام بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وتبين أن وراء الواقعة «مقاول»، وألقي القبض عليه، اليوم، حيث قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة، وألقى الجماجم البشرية ورفات الموتى التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

وكان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

انتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وجرى تكفين عدد 10 جماجم بشرية، ونقلها لإعادة دفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.