موعد إجازة المولد النبوي 2022.. آخر عطلة رسمية للموظفين والعاملين

يعتبر موعد إجازة المولد النبوي 2022، فرصة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، لقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء وفي نفس الوقت يكون مدفوع الأجر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، موعد إجازة المولد النبوي 2022 للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء، في السطور التالية:

موعد إجازة المولد النبوي 2022

ويحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الكريم للعام الجاري 2022 – 1444 هـ، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، ويكون موعد إجازة المولد النبوي 2022، وفق المعلن من مجلس الوزراء، هو غدا، وبهذا يكون العاملون بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام متتالية وهي الخميس الموافق 6 أكتوبر بمناسبة الاحتفالات بانتصار أكتوبر والجمعة عطلة أسبوعية، والسبت عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

إجازة المولد النبوي 2022

وتعتبر إجازة المولد النبوي الكريم، هي آخر العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص في عام 2022.

وتكون العطلة الرسمية الأولى التي يحصل عليها الموظفون هي يوم 7 يناير 2023، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأقباط الأرثوذكس.

الإجازات في قانون العمل

وباستثناء العطلات الرسمية يضمن قانون العمل عددًا من الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وتقدر بنحو 21 يومًا للعامل بشرط أن يكون قد بدأ العمل منذ عام، وترتفع لمدة 30 يومًا لمن تخطى سن الخمسين.