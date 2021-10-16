أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1443 الذي يوافق 12 من ربيع الأول، ويتزامن يوم 18 أكتوبر الجاري، ويتم اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الخاص والعام، لذلك زادت عمليات البحث حول موعد إجازة المولد النبوي 2021 للمدارس والجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد إجازة المولد النبوي 2021 للمدارس والجامعات، وفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري، حيث يتم ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس التالي، لتقليل الزحام، وعدم تعطيل العمل، وسوف نرصد موعد ترحيل إجازة المولد النبوي وذلك في التقرير التالي..

موعد إجازة المولد النبوي 2021 للمدارس والجامعات

ويأتي الاحتفال بالمولد النبوي لهذا العام، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري، لكن بسبب قرار سابق لمجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس المقبل، فإنه سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 للمدارس والجامعات والموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلى يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2021، ستكون آخر إجازة رسمية يحصل عليها المصريون في العام الجاري 2021.

وبحسب قانون العمل الذي يتم العمل به في مصر، فإنه يعتبر المولد النبوي الشريف إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، وبقرار من وزير القوى العاملة، ممثلا للسلطة المختصة وللعاملين بالقطاع الخاص.

لكن القانون أعطى الحق للجهات في تأجيل منح العامل الإجازة الرسمية، إذ كانت في حالة احتياج متطلبات العمل، لجهوده وخدمات في يوم الإجازة، مقابل أن تمنح جهة العمل قيمة مثلي الأجر للعامل الذي يشتغل في هذا يوم الإجازة، بحسب مرتبه الأساسي.