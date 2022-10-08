انخفاض أسعار الفنادق في الغردقة.. عروض الشتاء تبدأ

شهدت مدينة الغردقة انخفاض أسعار عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، وبدء العام الدراسي الجديد، وأعلنت عددًا من الفنادق والمنتجعات السياحية تخفيض في أسعار الغرف بمقدار 25% عن أسعار فصل الصيف؛ لجذب نزلاء السياحة الداخلية مرة أخرى لشواطئ الغردقة.

انخفاض أسعار الفنادق بالغردقة

مع انتهاء موسم الصيف، وبدء العام الدراسي الجديد شهدت فنادق الغردقة انخفاض في نسبة الإشغالات بالفنادق نتيجة انخفاض معدلات حركة السياحة الداخلية، وقررت فنادق عدة عمل تخفيض في أسعار الغرف بنسبة بين 15% إلى 25%، بحسب أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الغردقة استقبلت الآلاف السائحين صيفا

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى انتهاء موسم السياحة الداخلية تزامنا مع انتهاء موسم الصيف، حيث استقبلت الغردقة آلاف السائحين من نزلاء السياحة الداخلية في شهور الصيف والأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية.