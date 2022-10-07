عضو مبادرة «ابدأ»: تستهدف جمع 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل في 3 سنوات

قالت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، إن الرئيس أطلق مبادرة جديدة لدعم الصناعة باسم «ابدأ» تعمل على توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضحت «الدليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها مبادرة مهمة للغاية، خاصة أنها تزامنت مع الظروف العالمية التي أملتها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي انعكست على اقتصادات الدول ككل.

المبادرة تستهدف بالأساس توطين الصناعة وتوفير فرص العمل

وأضافت أن المبادرة تستهدف بالأساس توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد كما تؤكد على ضرورة ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة ما يحقق أهداف التنمية المستدامة في النهاية ومن خلال توطين الصناعة يمكن الحد من الفجوة الاستيرادية.

وتابعت أن المبادرة تستهدف جمع 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وتوفير 150 ألف فرصة عمل للشباب المصري بجميع المحافظات، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية برعاية وتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة.

أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر في إطار المبادرة كشريك تكنولوجي

وأشارت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إلى أن المبادرة تعمل عبر 3 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المشروعات الكبرى والتي يندرج تحتها 64 مشروعا يستهدف كافة القطاعات ذات الصلة بالواردات، بجانب العمل على توطين أحدث تكنولوجيا في الصناعة والوصول بأعلى نسبة للمكون المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوجد أكثر من 12 دولة تعمل مع مصر في إطار المبادرة كشريك تكنولوجي، بينما المحور الثاني هو دعم الصناعات، وثالث المحاور يختص بالتدريب.

وقالت إن المبادرة نجحت في تجميع رجال الأعمال، الذين أشادوا في عدة مناسبات بالاستجابة للمبادرة والجهود الرئاسية لدعم المصنعين، ما عزز ثقتهم بالمبادرة وأبرز أيضاً الجهود الرسمية في هذا المجال.