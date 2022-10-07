عضو «ابدأ» تكشف آلية العمل: نستهدف 3 محاور لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة جديدة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية باسم «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد ودعم صغار المصنعين والصناعات المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة المصرية.

الهدف من إطلاق المبادرة هو دعم القطاعات التي يوجد بها فجوة استيراد

وفي رواية تفاصيل المبادرة الوطنية، قالت دينا الدليل، عضو فريق المبادرة الوطنية ابدأ، إن الهدف من إطلاق المبادرة هو دعم القطاعات التي يوجد بها فجوة استيراد لسد تلك الفجوة، مع العمل على توطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل للملايين من الشباب وأصحاب الصناعات المختلفة.

وتابعت الدليل في تصريح خاص لـ«الوطن» حول تفاصيل المبادرة الوطنية ابدأ، بالإشارة إلى محاور ثلاثة تعمل عليها المبادرة وهي وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب، مشيرة إلى أن محور المشروعات الكبرى نستهدف فيه تزويد الاستثمارات بمبلغ 200 مليار جنيه تقريبا.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، واستطاع هذا المحور جذب مستثمرين من دول اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.

تعمل المبادرة الوطنية حاليا على 64 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية

كما نجح محور المشروعات الكبرى أيضا في جذب استثمارات في قطاعات صناعة الأسمدة والمنتجات الكيماوية وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية. وبحسب تصريحات «الدليل» تعمل المبادرة الوطنية حاليا على 64 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية، كما تستهدف دعم التمكين الاقتصادي في القرى، فضلا عن دور المبادرة في عمل شراكات مع دول أجنبية لـ 12 دولة، بمحور التدريب لتدريب الأيدي العاملة.

وإضافة إلى ما سبق، أوضحت الدليل أن مبادرة «إبدأ» تهدف إلى تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث يوجد عدد من المصانع غير المقننة ويتم تقنين أوضاع هذه المصانع، مع تزويد الدعم المالى ليزيد خط إنتاج تلك المصانع، بالإضافة إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت عضو المبادرة الوطنية أنه لا توجد سن معينة للمستفيدين من المبادرة حيث تقدم الدعم لكل أصحاب الصناعات المختلفة، حيث تسعى إلى دعم وإحياء الصناعات الشهيرة في كل محافظة، على سبيل المثال صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط.