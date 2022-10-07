تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة دبلوم صناعي 3 سنوات.. برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة دبلوم صناعي 3 سنوات، موضحة أن الكلية توجد في الجامعات التكنولوجية مثل جامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية، فضلاً عن الجامعات التكنولوجية الجديدة الـ7 التي تم افتتاحهم العام الدراسي الحالي واستقبلوا الطلاب بالفعل.

وأضافت الوزارة، أن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة دبلوم صناعي 3 سنوات، متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليه برقم الجلوس، مشددة على طلاب الدبلومات الفنية بضرورة طباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 88.14%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية 82.71%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 82.17%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 81.28%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 80.57%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية 79.29%.

أهداف المقابلات الشخصية لطلبا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وفي سياق متصل، قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة مستمرة في عقد المقابلات الشخصية لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن المقابلات تتم على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن أسئلة المقابلة الشخصية تهدف فقط للتعرف على أهداف الطلاب للعمل على تنميتها خلال فترة الدراسة، لافتاً إلى أن الدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية ويتم عمل كورسات لتقوية مستويات الطلاب خاصة الدبلومات الفنية خلال فترة الدراسة.