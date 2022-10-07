أمطار خفيفة على مدينة مطروح.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ «صور»

سقطت أمطار خفيفة على مدينة مطروح، منذ قليل، يصاحبها نشاط للرياح، مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة، ووجود سحب منخفضة، وعدم استقرار لأحوال الطقس.

وتأثرت منطقة كورنيش مدينة مطروح ووسط المدينة بسقوط الأمطار، في ظل ترحاب شديد من الأهالي بالأمطار خاصة سكان الصحراء والقرى والنجوع، والذين ينتظرون سقوطها في جميع أرجاء المحافظة.

توقعات الأرصاد الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غدا علي السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح، ونشاط الرياح مع تأثر حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج علي البحر المتوسط.

استعدادات مطروح للأمطار

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، لـ«الوطن» إن محافظة مطروح استعدت جيدا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار علي مستوى المحافظة بالتعاون مع مراكز المدن وجري تطهير مخرات السيول والأمطار في المدن الساحلية السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، وتجهيز سيارات الشفط والمواتير بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير شبكة تصريف مياه الأمطار في مطروح، ومتابعة الأمطار ومناطق تجمعاتها على الطرق السريعة والدولية كطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وطريق مطروح السلوم.

كما أكد إعلان حالة الطوارئ على مستوى المحافظة حالة سقوط أمطار غزيرة أو سيول، والتعامل الفوري معها مع تلقي غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات بمجالس المدن أية شكاوى أو استفسارات من المواطنين بشأن الأمطار أو انقطاع تيار كهربائي والتعامل معها بشكل سريع وجاد والتنسيق بين جميع الجهات.