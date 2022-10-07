حالة الطقس بالإسكندرية غدا.. سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، على فترات متقطعة بنسبة 40% غدًا في الإسكندرية، واضطراب حركة الملاحة البحرية حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كيلو متر في الساعة، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلن اللواء المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لحالة الطقس في الإسكندرية غدًا.

رفع استعدادات شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية

وقررت مياه الصرف الصحي، رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة وإيقاف الإجازات وبدل الرحلات اعتبارا من غدا السبت، ومواصلة أعمال التفريغ.

وشدد «نافع» في بيان على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين لحلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وأوضح «نافع» اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حيال أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية، والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.