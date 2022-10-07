سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية مع بدء حالة الطوارئ في المحافظة

شهدت منطقة سبورتنج بالإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة وسط سحب كثيفة الأمطار، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الحمراء على الشواطئ بسبب إعلان حالة الطوارئ لتوقعات الطقس بهطول الأمطار على السواحل الشمالية.

وبحسب الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شواطئ الإسكندرية شهدت اليوم انخفاضا كبيرا في عدد المصطافين، إذ لم تتعد نسب الإشغال الـ15%.

استعدادات لمواجهة الطقس السيئ

و قال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، إنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد بسيارتين بكل منطقة للتجول في المحافظة في حالة حدوث أي تطورات.

طوارئ في الإسكندرية بسبب التقلبات الجوية

و تابع محمود نافع أنه يتابع ما يرد من هيئة الأرصاد الجوية بصورة مستمرة عن حالة الطقس الخاص بمحافظة الإسكندرية، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة على فترات مختلفة ومن المتوقع حدوث اضطرابات في الملاحة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.