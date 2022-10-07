مفتي الجمهورية عن حلوى المولد: تدخل السرور على الأهل

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تلك الأيام المباركة أن تحيا سيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بين الأطفال، حيث أنه لا مانع من أننا وبصور مختلفة أن نجعل الأطفال يقرأوا القصص المبسطة حول تفاصيل حياته الشريفة، كما طالب الكبار بضرورة خدمة الشرع الشريف وفق خطط.

علام: السيرة النبوية بها تفاصيل حياة النبي بدقة

وأضاف «علام»، خلال استضافته ببرنامج «نظرة»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن السيرة النبوية المشرفة برواياتها المختلفة وما نقل عن النبي الكريم في تفاصيل حياته الدقيقة والعظيمة فقد نقلت بكل التفاصيل في يقظته ونومه وحياته الداخلية وقضاء حوائجه وحوائج الناس وتجارته.

علام: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس الشريعة

وتابع مفتي الجمهورية: «حلوى المولد أو الاحتفال بمولد النبي صلي الله عليه وسلم يرجع للقرن الثالث والرابع الهجري، حيث يعتبر مثل ذلك الإجراء من جنس الشريعة ولم يكن معطلا لحكم من أحكام الشريعة، والحلوى والطعام والشراب لا يوجد فيها شيء من ناحية الحلال أو الحرام، ويجب أن نقيسها من ناحية الشريعة، كما وأن إدخال السرور على الأهل مطلوب شرعا».

هذا وقد أوردت دار الإفتاء المصرية، فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الموقع الرسمي للدار بشبكة الإنترنت، حملت رقم 3660، تناولت حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها، وذلك قبل حلول المولد الشريف في أكتوبر الجاري.

وجاء رد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد للدار، قال صاحبه: «ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟ حيث ظهرت بعض الأقوال التي تدَّعي أنها أصنام، وأن ذلك بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها ولا في الأكل منها».