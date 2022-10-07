أسعار المراتب في مصر 2022.. تبدأ من 450 وتصل إلى 6540 جنيها

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار المراتب في مصر 2022، خاصة من الشباب المقبلين على الزواج، أو حتى بعض الأزواج الراغبين في تبديل المراتب لاختيار الأكثر راحة وجودة.

أسعار المراتب في مصر 2022 في الأسواق المصرية وأنواعها، تختلف وفق مواقع البيع والتسوق الإلكتروني، إذ تبدأ من 450 جنيها، وتصل حتى 6540 جنيها.

أسعار المراتب في مصر 2022

وتباينت أسعار المراتب في مصر حسب العلامة التجارية والخامة والجودة، وجاءت كالآتي:

- مرتبة التو رانجو 120-195-25 سم بسعر 2000 جنيه.

- مرتبة هابي لايف بسوست داخلية، ارتفاع 25 سم - 120-195 سم بسعر 1400 جنيه.

- مرتبة إكسترا جولد 90x200 سم بسوست داخلية من يانسن - ارتفاع 24 سم بسعر 1770 جنيها.

- مرتبة فوتون سميكة قابلة للطي ومبطنة بسعر 600 جنيه.

- مرتبة من برستيج مقاس 195x160x25-ابيض N25-160 بسعر 1700 جنيه.

- مرتبة تطرية ناعمة 100 سم × 200 سم ارتفاع 8 سم - 650 جرام بسعر 450 جنيها.

- مرتبة من برستيج مقاس 195x160x30-ابيض بسعر 2165 جنيها.

- مرتبة سرير اسفنج طبي مضغوط " ريبوند " ارتفاع 20 سم من فاميلي بد بسعر 6540 جنيها.

- مرتبة تطرية فايبر هولو, 1550 جم م2 - 120x200x5cm ابيض بسعر 1000 جنيه.

- غطاء مرتبة من الفايبر - 120×200 سم بسعر 550 جنيها.

- مرتبة سرير سوست منفصله روما ارتفاع 20 سم من فاميلي بد 4400 جنيه.

أنواع مراتب السرير

وتنقسم أنواع مراتب السرير إلي 4 أنواع رئيسية وهي:

- مراتب الميموري فوم

- مراتب الأسفنج المضغوط

- مراتب السوست المنفصلة

- مراتب السوست المتصلة