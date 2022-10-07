أسعار السخانات الغاز في مصر 2022 .. اعرفها قبل الشتاء

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء للعام الجاري، الذي يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الأكثر برودة، يبحث الكثيرون عن أسعار السخانات الغاز في مصر 2022، التي لا غني عنها في المنازل المصرية.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، أسعار السخانات الغاز في مصر 2022 للعلامات التجارية الشهيرة وفق المعلن على مواقع البيع الإلكترونية والتجارية المختلفة، حيث جاءت كالتالي:

أسعار السخانات الغاز في مصر 2022

وجاء أبرز أنواع الساخانات الغاز المعلنة عبر المواقع البيع الإلكترونية والتجارية المختلفة للسخانات، كالتالي:

- زانوسي سخان غاز دلتا ديجيتال 6 لتر بسعر 2550 جنيها.

- سخان مياه طبيعي تورنيدو 6 لتر بسعر 2300 جنيه.

- سخان مياه غاز إريستون، سعة 10 لتر بسعر 3150 جنيها.

- سخان مياه غاز 6 لتر بدون مدخنة، ديجيتال غاز طبيعي بسعر 1920 جنيها.

- سخان مياه يعمل على الغاز من إريستون، سعة 6 لتر بسعر 2700 جنيه.

- سخان مياه تورنيدو غاز 10 لتر مزود بشاشة ديجيتال بسعر 3170 جنيها.

- سخان مياه غاز 6 لتر من فريش – فضي بسعر 1800 جنيه.

- سخان مياه غاز بشاشة ديجيتال 6 لتر من تورنيدو GHM-C06CNE-W بسعر 2100 جنيه.

- سخان مياه غاز 10 لتر من فريش بسعر 2500 جنيه.

- سخان مياه غاز رقمي من اريون 6 لتر AR-6FX بسعر 1500 جنيه.

أسعار السخانات الكهرباء في مصر

بينما اختلفت أسعار الساخانات الكهرباء في مصر 2022، كالآتي:

- سخان فريش بسعة 50 لترا بسعر 1490 جنيها.

- سخان أوليمبك عادي بسعة 55 لترا بنحو 1880 جنيها.

- سخان كهربائي وايت ويل سعة 30 لترا بسعر 1439 جنيها.

- سخان يونيون إير سعة 40 لتر بسعر 1245 جنيها.

- سخان يونفرسال موديل جلاكسيا بسعة 50 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان تونيدو بسعة 45 لترا بسعر 2595 جنيها.

- سخان يونفرسال كهربائي ماركة بسعة 45 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان فريش بسعة 30 لترا كهربائي بسعر 1287 جنيها.