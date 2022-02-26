أسعار المراتب في مصر 2022.. تبدأ من 600 جنيه

خلال الساعات الأخيرة، ارتفعت عمليات البحث حول أسعار المراتب في مصر 2022، خاصة من قبل المقبلين على الزواج، أو الراغبين في تجديد المراتب، واختيار الأكثر راحة وجودة، وقد تنوعت الأنواع الموجودة بالأسواق، ما بين مراتب السوست المنفصلة، أو المتصلة، الميموري فوم، وغير من الأنواع.

وفي هذا السياق، وللمهتمين من قراء بوابة «الوطن» نستعرض ضمن الخدمات الإخبارية التي نقدمها على مدار اليوم، أسعار المراتب في مصر 2022 في الأسواق المصرية وأنواعها، في السطور التالية:

أسعار المراتب في مصر 2022

وبحسب المعلن عبر المواقع التجارية العالمية والتي توفر خدمة توصيل المراتب للمنازل المصرية، فقد بدأت أسعار المراتب في مصر 2022 من 600 جنيه، وتصل لنحو 7000 جنيه، وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:

مراتب الميموري فوم

وهي أكثر الأنواع جودة، ويتم صناعتها من مادة الميموري فوم، وهي تزيد كم كثافة المرتبة، وتعطي شعور بالراحة، وهي من الأنواع الطبية التي توصف لمرضي العمود الفقري، وتبدأ أسعارها من 1200 إلى 5000 جنيه.

مراتب الأسفنج المضغوط

هذه المراتب أيضًا طبية، وهي مصممة خصيصا لمرض العظام والانزلاق الغضروفي، حيث أنها تتميز بالصلابة التي تعالج مشاكل وآلام العظام، لذلك فهي مناسبة لكبار السن، ويصل سعرها لنحو 7000 جنيه.

مراتب السوست المنفصلة

هي أكثر أنواع المراتب انتشارًا في الأسواق المصرية، ويرجع هذا إلى أن أسعارها متوسطة، وجودتها مرتفعة نسبيًا، وهي تبدأ من 600 جنيه، ويمكن أن تصل إلي 3500 جنيها، وهي تصنع من خلال توزيع السوست بشكل منفصل، لذلك تضمن توزيع أفضل لوزن الجسم، وتأخذ انحناءات الجسم خلال النوم.

مراتب السوست المتصلة

هذه المراتب من الأنواع ضعيفة المرونة، والتي قد تسبب مشاكل خلال النوع، فهي عبارة عن سوست متصلة تبدو كقطعة واحدة، وهي لها ارتفاعات مختلفة، لكنها غير مناسبة لأصحاب الوزن الثقيل، ويتراوح سعرها ما بين 700 إلى 2000 جنيه.