أسعار الملابس الرياضية في مصر 2022.. تبدأ من 120 جنيها

تصدرت أسعار الملابس الرياضية في مصر 2022، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، التي يستخدمها البعض خلال الذهاب للنادي أو صالات الألعاب المختلفة «الجيم» أو حتى في أثناء ممارستهم الجري أو المشي.

وفيما يلي، ننشر أسعار الملابس الرياضية في مصر 2022، للرجال والسيدات وفق مواقع التسوق الإلكترونية الشهيرة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الملابس الرياضية في مصر للسيدات

وجاءت أسعار الملابس الرياضية للسيدات في مصر، كالتالي:

- بنطلون رياضي بي دي تي كيه قطن للنساء سعره 165 جنيهًا.

- تيشرت رياضي للنساء مزود بجيب من أديداس بسعر 1200 جنيه.

- بنطلون شروال رياضي بخصر مرتفع وأرجل واسعة بسعر 185 جنيهًا.

- بنطلون رياضي ليجينز سبورت بخصر مرتفع بسعر 195 جنيهًا.

- توب رياضي بأكمام طويلة ورقبة دائرية ضيقة للنساء بسعر 185 جنيهًا.

- بنطلون Women's Mega Sports Leggings Mega بسعر 120 جنيهًا.

أسعار الملابس الرياضية في مصر للرجال

بينما جاءت أنواع ملابس الرجال الرياضية المتوفرة على مواقع البيع الإلكترونية، كالآتي:

- بنطلون رياضي ليكرا للرجال بأستيك في الوسط بسعر 130 جنيهًا.

- بنطلون Hero Basic Mens HB بسعر 235 جنيهًا.

- بنطلون رياضي خفيف من جروي بسعر 90 جنيهًا.

- بنطلون رياضي ميلتون للرجال من بلو ريفر بسعر 300 جنيه.

- بنطلون رياضي كاجوال من سيزار بسعر 130 جنيهًا.

- شورت جينيريك لكرة القدم للرجال من اديداس بسعر 630 جنيهًا.

- ترنج رجالى شتوى كاجوال من رومبا رياضي بسعر 300 جنيه.

- توب رياضي ميلتون للرجال من ماجما بسعر 370 جنيهًا.

- طقم رياضي للتمرين بسعر 1500 جنيه.

- تيشيرت رياضي للرجال بكم قصير بسعر 290 جنيهًا.

- بنطال كاجوال رجالي 3517085 HOPE ستريبس من Splash بسعر 450 جنيهًا.

- بنطلون رياضي كاجوال للرجال من زاتشي بسعر 275 جنيهًا.