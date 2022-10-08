شيرين عبدالوهاب ترفع لافتة كامل العدد في حفلها غدا

تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء أول حفل غنائي لها في القاهرة، بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، عبر منصات الحجز الإلكتروني، بحجز الفئات الأربعة المتاحة.

أسعار التذاكر

وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالتالي:

- الفئة البرونزية بـ500 جنيه.

- الفئة الفضية 1000 جنيه.

- الفئة الثالثة 1500 جنيه.

- الفئة الرابعة بلغت 2000 جنيه.

أغنية المترو

ومن المقرر أن تغني شيرين عبد الوهاب أغنية «المترو» أحدث أغانيها التي طرحتها قبل نحو أسبوع من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وتقول كلماتها: «في محطه المترو وأنا ماشية من يومين، أنا شفت حد مش هشوفه مرتين، ضحكت عيونه ضحكة، قولت قصدو مين، أنا أنا أنا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين، ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين، مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين».

ومن المقرر أن تغني شيرين عددًا آخر من أغانيها المقرر أن تطرحها الفترة المقبلة والمتعاونة بها مع أيمن بهجت قمر وطارق مدكور وأمير طعيمة وعمرو مصطفى وغيرهم من الشعراء والملحنين.

كما تغني شيرين أيضا عددًا من أغانيها القديمة مثل «أه يا ليل، مشاعر، جرح تاني» وغيرها من الأغاني المختلفة.