قانوني يكشف ضوابط التخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام

المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام لها أهمية بارزة في حياة الإنسان، ورغم ذلك فإنها تلحق أضرارًا بالبيئة، إذ إنّ هذه المواد البلاستيكية المختلفة تعود بالضرر على البيئة وتحديدًا البيئة البحرية، فتسبب العديد من الآثار السلبية على الكائنات البحرية.

التخلص من النفايات البلاستيكية

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص، لـ«الوطن»، أنّ التخلص من المواد البلاستيكية بشكل عشوائي وغير سليم يضر بالبيئة المائية والكائنات البحرية، فاهتم القانون بهذا الأمر، فوضع عددًا من الضوابط التي من شأنها تنظيم عملية التخلص من المواد البلاستيك أحادية الاستعمال، بما يقلل الضرر الملحوق بالبيئة.

نقل النفايات البلاستيكية

وقال الخبير القانوني، إنّه وفقا لقانون إدارة المخلفات، فإنّ هناك جهازًا معنيًا بالتخلص من المخلفات البلاستيكية، ويكون ذلك بناءً على عدد من المعايير الخاصة التي تُحدد من قبل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 29.

وأضاف الحديدي، أنّه من هنا تأتي أهمية فصل النفايات البلاستيكية عن غيرها، حتى تُرسل إلى الجهاز المعني بالتخلص منها بما لا يضر بالبيئة، وتتم هذه الخطوة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

وأشار الحديدي إلى أنّ من يعمل في جمع النفايات البلاستيكية، لا بد أن يكون حاصلًا على ترخيص من أجل القيام بهذه الوظيفة، لما تطلبه من دقة، مؤكدًا أنّ هذا وفقا لما ورد في المادة ذاتها من القانون نفسه.