80 زيارة ميدانية من «البيئة» للتوعية بأضرار البلاستيك في شرم الشيخ

تفقدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال حملة «الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام» بشرم الشيخ، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ «cop27»، وفي إطار دعم تنفيذ سياسة الحكومة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، ويجري تنفيذ الحملة من خلال وزارة البيئة، ومحافظة جنوب سيناء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.

منع استخدام الأكياس البلاستيكية الأحادية

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ، كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، كما تهدف إلى ضمان استعداد السوق لتنفيذ سياسة منع استخدامها، مع التركيز على رفع وعي الجمهور بأضرار البلاستيك، وكذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في قطاع البدائل، وذلك من خلال العمل على ربط موردي بدائل الأكياس البلاستك بالسوق بمدينة شرم الشيخ، إذ جرى توفير نقطة توزيع وبيع، وأيضًا هاتف خاص بنقطة التوزيع، وتوفير مخزون من البدائل بالمخزن الموجود بتلك النقطة.

كما قامت «فؤاد» بجولة ميدانية للمحال التجارية بشرم الشيخ، إذ أجرت حوارًا مع أصحاب تلك المحال حول أضرار الأكياس البلاستكية أحادية الاستخدام، وأهمية استخدام البدائل الصديقة للبيئة، والقرار الذس سيتم تطبيقه قريبًا لمنع استخدام تلك الأكياس، مشيرة إلى أن الانتشار المتزايد لاستهلاك المواد البلاستيكية أبرز الحاجة الملحة للتصدي لهذا التحدي البيئي في أقرب وقت، فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، عدد البلاستيك الذي يصل إلى المحيطات كل عام يتراوح بين 5 و13 مليون طن، وأثر هذا الاستهلاك الجائر والتخلص الخاطئ للمخلفات البلاستيكية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.

كما سيؤثر التدهور المستمر للموارد الطبيعية والبيئية في مناطق سيناء وجنوب البحر الأحمر على مدى جاذبية مصر كوجهة مهمة للسياحة العالمية، ولذلك تعمل الحكومة المصرية مع قطاع السياحة المصري والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة.

80 زيارة ميدانية للمحال التجارية

كما جرى تنفيذ حملتين نظافة للشواطئ بمحمية نبق، وحملة أخرى بمحمية رأس محمد، وأيضًا تنفيذ 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية لرفع الوعي لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير 3 أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بشرم الشيخ، حيث تجوب المدينة بالكامل للوصول للأماكن الصعب الوصول إليها، وتتولى مهمة توزيع البدائل، كما جرى توفير حوالي 10000 شنطة لتوزيعها بالأكشاك، بالإضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية، والتنسيق مع المحافظة لتنفيذ عددا من ورش العمل لأصحاب المحال التجارية والموردين والموزعين.

ومن ضمن أنشطة الحملة، أكشاك للتوعية وتوزيع شنط القماش، وورش عمل عامة لجميع الفئات المجتمعية والتجارية، حملات تنظيف برًا وبحرًا، وتوزيع شنط ورقية للقطاع التجاري، بالإضافة الى الدعم الفني للموردين ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، وأيضًا العمل على الحد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الضارة المرتبطة بزيادة الاستهلاك والتخلص غير الآمن من الأكياس البلاستيكية في شرم الشيخ.

وأجرت «فؤاد» جولة تفقدية وسلسلة من الزيارات الميدانية بشرم الشيخ لمتابعة آخر مستجدات استعدادات استضافة مؤتمر المناخ cop27، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، وتفقدت أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمدينة في إطار الشراكة مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت.