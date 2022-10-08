تفاصيل مصرع 5 أشخاص غرقا في المحافظات.. أحدهم توفي أثناء إنقاذ زوجته

لحظات مأساوية عاشتها عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة حالات الغرق، ما بين مصرع شاب أثناء محاولة إنقاذ زوجته أمام أطفاله، ومصرع طفل غرقا لم يتعدى عمره الـ7 سنوات في محافظة الجيزة، ومصرع شابين في الثلاثين والأربعين من عمرهما في محافظات البحيرة ومرسى مطروح، بينما لا تزال فرق الإنقاذ النهري تواصل البحث عن الطفل الغريق في إحدى الترع بمحافظة الشرقية.

غرق شاب أثناء محاولة إنقاذ زوجته

البداية عندما لقي شاب يدعي حسن حسن عاصي، 31 عاما، مصرعه بشاطئ رأس البر، وجرفته المياه بعيدًا في أثناء محاولته إنقاذ زوجته، ما أدى إلى غرقه أمام أعين أولاده الأربعة وذهول زوجته، التي دخلت في حالة صدمة، ونقلت إلى المستشفى، ولا زال البحث جاريا عن جثته من رجال الإنقاذ.

غرق طفل أثناء عودته من المدرسة

وشهدت محافظة الجيزة، سقوط طفل لم يتعدى عمره الـ7 سنوات في الصف الأول الإعدادي في ترعة الأشرفية بدائرة قسم شرطة أطفيح أثناء عودته من المدرسة، وبمجرد وقوعه جرفته المياه إلى مكان آخر، لكن نجح عمه في العثور عليه وانتشال جثته.

غرق شاب في الساحل الشمالي

على جانب آخر استقبلت مستشفى الحمام بمحافظة مطروح، جثة شاب يدعى محمد كمال عبدالغني 35 عامًا، مقيم بحي البساتين في القاهرة، حيث لقى مصرعه أثناء الاستحمام في الساحل الشمالي بعدما جاء من القاهرة لقضاء إجازته بالساحل، وتحرر المحضر اللازم.

مصرع عامل في ترعة المحمودية

وفي محافظة البحيرة، لقى عامل مصرعه نتيجة سقوطه في ترعة المحمودية، ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ونقله إلى مستشفى المحمودية العام، وبانتقال قوات الشرطة تبين مصرع عامل غرقا يدعى محمد الشحات محمد عبدالمالك، 42 عاما، مقيم بالمحمودية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

استمرار البحث عن الطفل الغريق

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية جهودها في البحث عن جثة طفل غرق نتيجة انقلاب تروسيكل في ترعة رشاح المنير التابع لمركز مشتول السوق منذ 5 أيام، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفل رضيع يدعى ممدوح علي صبحي عامر، عام ونصف، وتحرر المحضر اللازم ولا تزال فرق الإنقاذ النهري تبحث عن جثة الطفل.