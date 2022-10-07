غرق شاب أثناء محاولة إنقاذ زوجته في رأس البر.. جرفه الموج

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ زوجته، في رأس البر، ولا تزال عملية البحث جارية عن جثمانه حتى الآن بعد أن جرفته الأمواج.

ويعد هذا الحادث هو الأول عقب إعلان الوحدة المحلية بمدينة رأس البر انتهاء موسم الصيف مع غروب يوم الجمعة الماضية.

الغريق كان بصحبة زوجته واطفاله الأربعة

وقال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر لـ «الوطن»، إن الغريق يدعى حسن حسن عاصي 31 سنة، ومقيم بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، يعمل استورجي جاء إلى شاطئ رأس البر ليقضى إجازة عطلة الأسبوع بصحبة زوجته وأطفاله الأربعة.

وأضاف أن خدمة الإنقاذ على الشاطئ انتهت الجمعة الماضية الموافق 30 سبتمبر وبذلك انتهي رسميًا موسم صيف 2022، وجرى رفع كافة التجهيزات والخدمات الشاطئية من إنقاذ وأدوات وخيم تجميع الأطفال التائهين، ومهمات ومعدات الإنقاذ والمعدات البحرية.

تفاصيل غرق شاب حاول إنقاذ زوجته

وأهاب رئيس الوحدة بمدينة رأس البر بالمواطنين ورواد المدينة عدم نزول البحر نهائيًا حرصًا على سلامتهم.

وقال محمد الششتاوي، أحد أقارب الغريق، إن الراحل حاول إنقاذ زوجته بعد أن جرفتها الأمواج إلى داخل البحر وبالفعل نجح، لكن الموج صرعه وجرفه إلى داخل البحر.

وأكد الششتاوى، لـ«الوطن»، أن الأب غرق أمام أطفاله الأربعة، وأصيبت زوجته بصدمة وجرى نقلها إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر لإسعافها.