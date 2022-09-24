انتشال جثة شاب غرق في شاطئ رأس البر بعد 24 ساعة من البحث عنه

نجح رجال الإنقاذ بشاطئ رأس البر، في إنتشال جثة شاب عقب غرقه، بعد 24 ساعة من البحث عنه في مياه البحر المتوسط، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور قسم شرطة رأس البر بغرق شاب أمس الجمعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكثف رجال الإنقاذ جهودهم لاتتشال جثمان الشاب الغريق.

وتمكن رجال الإنقاذ، اليوم السبت، بعد 24 ساعة من البحث عنه، من انتشال جثمان الشاب الغريق بشاطئ رأس البر، ويدعى يحيى وائل الزفتاوي، ومقيم بقرية شط جريبة بمحافظة دمياط، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

ومن المقرر أن يتم دفن جثة الشاب في مسقط رأسه بقرية شط جريبة بمحافظة دمياط مساء اليوم السبت.

توقف عمل فرق الإنقاذ أول اكتوبر

جدير بالذكر، أن الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، أعلنت فى وقت سابق عن توقف عمل فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة رأس البر، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم صيف 2022 وحذرت المواطنين من نزول البحر بعد هذا التوقيت، نظرا لعدم وجود أي خدمات على الشاطئ تخص رجال الإنقاذ.