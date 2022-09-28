التصريح بدفن جثمان شاب غرق في ترعة الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح أمس، إلى ذويه.

وكان الأهالي استخرجوا جثمان الشاب أمس، حيث تم نقله إلى المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة.

وانتدبت جهات التحقيق في الإسماعيلية، مفتش الصحة لمعاينة الجثمان ومعرفة سبب الوفاة وتشريحه، حال الاشتباه في وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

وكلفت جهات التحقيق ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبو صوير، بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، للتوصل إلى هوية المتوفى وكشف ملابسات غرقه في مياه الترعة قرب مدخل مدينة المستقبل.

استخراج الجثمان

وبحسب شهود عيان، فان بعض المواطنين لاحظوا في الساعات الأولى من صباح أمس، وجود جثة تطفوا في مياه ترعة الإسماعيلية، فقرر أحد المواطنين النزول لمياه الترعة واستخراجها، وتبين أنها لشاب في الثلاثينيات من العمر غير محددة الملامح بسبب التأثر بالمياه، وتم نقلها بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

انتشال جثة طالب من «ترعة الإسماعيلية» بالقليوبية

يذكر أن أهالي منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، انتشلوا جثة طالب عثر عليه غريقاً في مياه ترعة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونقلت إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الشاب تعرض للغرق خلال استحمامه بمياه الترعة، حيث جرفه التيار ولقي مصرعه، وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان لحين انتهاء التحريات ومعاينة مفتش الصحة.