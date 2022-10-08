الطريقة الشاذلية في بيلا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

نظمت الطريقة الشاذلية بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، احتفالاً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444، وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

توزيع حلوى ومشروبات

وتخلل الاحتفال مقتطفات من التواشيح والابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأدعية، وسط فرحة كبيرة بين الحضور من الأطفال الذين حضروا برفقة آبائهم في حفل تم تنظيمه في زاوية السادة الشاذلية ببيلا.

كما تم خلال الاحتفال توزيع حلوي المولد والمشروبات والعصائر على الحضور، فضلاً عن توزيع قطع من الخبز واللبن والحلوى.

احتفال سنوي

ومن جانبه، أكد حلمي السيد، أحد المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية بمدينة بيلا لـ«الوطن»، أن الطريقة الشاذلية ببيلا تقوم بشكل سنوي بتنظيم احتفالية بالمولد النبوي الشريف، ويتخللها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بالإضافة إلى مقتطفات من التواشيح، والابتهالات الدينية، والمدائح النبوية، والأدعية.

وأوضح أنه يتم خلال الاحتفالية توزيع حلوى المولد والكانز والعصائر علي الحضور والأطفال، لإدخال السرور والفرحة علي قلوبهم بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يعد بمثابة فرح وابتهاج لكل المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وأن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان.

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