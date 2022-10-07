توزيع 1250 شنطة مدرسية بقرى كفر الشيخ ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع مؤسسة «حياة كريمة» 1250 شنطة مدرسية على الطلاب المُنتمين لأسر فقيرة وأولى بالرعاية، في كافة مراكز المحافظة، من خلال مبادرة «راجعين نتعلم»، كمساهمة من المؤسسة في رفع العبء عن الأسر المستحقة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المنسقين الميدانيين ومتطوعي مؤسسة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، مشيداً بما قام به التنفيذيين من وكلاء وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة الذين لم يدخروا جهداً لتسهيل هذه الفعاليات.

مبادرة راجعين نتعلم

جدير بالذكر، أن مؤسسة «حياة كريمة» قد أطلقت مبادرة «راجعين نتعلم»، والتي تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً لسداد المصروفات الدراسية، وتوفير المستلزمات المدرسية، لأبنائهم بإجمالي 40 ألف طالباً، في 25 محافظة على مستوي الجمهورية.

فرحة بين الطلاب والتلاميذ

واستطاعت مبادرة «راجعين نتعلم» أن ترسم البهجة على وجوه الطلاب والتلاميذ غير القادرين، من أبناء محافظة كفر الشيخ وخففت العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، تزامناً مع العام الدراسي الجديد، وأدخلت السرور على قلوب الكثير من الأمهات خاصة المعيلات اللاتي يفكرن في كيفية شراء الأدوات المدرسية والشنط المدرسية لأطفالهن.