اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص «في حب رسول الله»
08:06 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا السبت 8 أكتوبر 2022
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 8 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- في حب رسول الله.
- صلوا على القمر المنير فإنه نور تدبى في الغمام المظلم.
- مفتي الجمهورية: كان يشاور زوجاته في مختلف الأمور.. ويحرص على ألا ينتقص من قدرهن.
- الدكتورة سعاد صالح: عدل بين زوجاته ولم تمس يده الشريفة إحداهن بالضرب ولو مرة واحدة.
- حث على الرحمة مع الحيوان وكل الخلق وتركها يستوجب غضب الله يوم القيامة.
- عضو «كبار العلماء»: وضع أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان على أرضية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
الصفحة الثانية
- «الحوار الوطني»: اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها اليوم.
- تقرير حكومي: 400 مشروعا تعليميا في سيناء بتكلفة 21 مليار جنيه.
- «التنمية المحلية»: تخصيص 2.8 مليار جنيه للخطة الاستثمارية في «الشمال والجنوب».
- مستشار «نتنياهو» السابق: «السادات» شن حربا لاستعادة الكبرياء العربي.
«ريجيف»: الغرور قاد «تل أبيب» إلى الاستهانة بالخصم.. والمعركة كانت ضربة نفسية هائلة.
- «كيري»: «مؤتمر المناخ» يؤكد أهمية التزام الدول بتعهداتها التمويلية.
- الحكومة: انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم السد التنزاني.
- 22 مليون ساعة عمل في السد.. والمشروع ينفذ بتحالف مصري.. وبدء التجهيز لملء الخزان الرئيسي.
- «الداخلية» تشارك أسر الشهداء والأيتام الاحتفال بـ«المولد».
- الوزارة: احتفاءً بعائلات من قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.
- إبداعات 100 عارض من ذوي الهمم في «تراثنا» غدا
- «جامع»: جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعمهم وتشجيعهم.
- غلق 397 محال خلال الأسبوع الأول لتطبيق المواعيد الشتوية.
- «التنمية المحلية»: عدم الالتزام يعرض صاحب المنشأة للإنذار ثم الغرامة.
- «الأهلي والزمالك وفيوتشر» تختتم استعداداتها لخوض المواجهات الأفريقية.
- «كولر» يطالب اللاعبين بهز شباك بطل تونس.. و«فيريرا» يجهز «نداى«
الصفحة الثالثة
- «الوطن» تحتفل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
- محمد وإنك لعلى خلق عظيم.
- دستور الأخلاق المحمدية.
الصفحة الرابعة
- د. سعاد صالح: عدل بني زوجاته.. ولم تمس يده الشريفة إحداهن بالضرب ولو مرة واحدة ولم يكن شتاما أو لعانا.
- حنون على الأطفال.. وحبه لـ «الحسن والحسين» يشهد.
- «نصير»: شدد على معاملة الصغار برفق.
- في بيته.. يحلب شاته ويخدم نفسه و«مسؤول عن رعيته».
«شاهين»: كان يتعاون مع أهل بيته فيما يفعلون
- مفتى الجمهورية: كان يشاور زوجاته في مختلف الأمور ويحرص على ألا ينتقص من قدرهن.
- الدكتور شوقي عالم: النبي قدم نموذجا مثاليا لـ«القوامة».
- القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة فى البيت.. واستقرار الأسرة مسئولية مشتركة بين الزوجين.
واستكمالا للملف.. فستقرأ في الصفحة الخامسة
- أخلاق البقاء.. قيم حضارية أساسها «الحق والصدق والأمانة والإخلاص»
- «الدين المعاملة».. ميراث نبوي للتعامل الأمثل مع الصاحب والجار.
- «عاشور»: ثقة كبرى أولاها النبي لأصحابه.. وحرص على استشاراتهم.
- حماية البيئة والحيوان: «لا تقطعوا شجرة» و«البعير لا تذبح إلا للأكل».
- عبدالغني هندي: النبي الكريم كان من أوائل المهتمين بالحفاظ على الطبيعة.
- عضو هيئة كبار العلماء: الأخلاق أثر الإسلام الصادق وبرهان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه.
- د. على جمعة: نبينا الأكرم أسوة حسنه في كل خلق فاضل.
وفي الصفحة السادسة ستجد استكمالا للملف وستقرأ فيه:
- الاختلاف رحمة.. منهج لنشر الوسطية وقبول الآخر ونبذ التشدد
- واجه المسيئين بـ«اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون».
- «حادث الإفك».. نموذج للتعامل في مواجهة «الشائعات»
- نقيب «الأشراف»: رفض التشدد واعتبره تطرفا وخروجا على الإسلام.
- محمود الشريف: أسس للديمقراطية.. وصاحب أعظم وثيقة للتسامح.
وفي الصفحة السابعة استكمل العدد ملفه عن سيد الخلق.. وفيه ستقرأ:
- أخلاقنا الجميلة.. إشادة واسعة بمبادرة «المتحدة» لاستعادة القيم الأصلية
- «النمنم»: سلوكيات بعض المواطنين تحتاج لتقويم.. و«مهني»: المبادرة تقويم لفساد «السوشيال ميديا».. و«عبدالمجيد»: نعاني من انهيار في عاداتنا الأخلاقية.
- نبي الرحمة في عيون الغرب: الأعظم تأثيرا في تاريخ الإنسانية.
- مايكل هارت: نجح بشكل مطلق دينيا ودنيويا.. وتمكن من توحيد البدو.
- «مداحو النبي»: أنشدوا في حبة ومن وحي أخلاقه.
- «هيكل»: نسلطن السميعة بسيرته.. و«التوني»: تهذيب للنفوس.
- عضو «كبار العلماء»: وضع أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان على أرضية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
- الدكتور أحمد عمر هاشم: إرساله رخمة للعالمين.. وإحياء ذكرى مولده بإحياء خُلقه.
وفي الصفحة الأخيرة من العدد تقرأ
- حسناوات بالشعر الأبيض.. فتيات يواجهن نظرات التنمر بالثقة والتحدي.
- «خصلة فضة»: التمر على الشيب المبكر بـ«الفضفضة»
- «ساندرا»: زوجي قال لي إوعي تصبغي شعرك
- «منة»: «مش لازم أكون باربي علشان أعجب»
- «كاترين»: بدأت مشوار التمثيل بـ«الجدة كوكو».. وواثقة في نفسي
- أستاذ جلدية: الوراثة والحزن والأنيميا.. أبرز الأسباب.
وفي ركن المقالات تقرأ
- الدكتور خالد منتصر يكتب: محمد عبدالعزيز.. خليفة فطين عبدالوهاب
- الدكتور محمود خليل يكتب: رسول من أنفسكم.. الصورة التي رسمها القرآن الكريم للنبي