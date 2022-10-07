اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ملف خاص «في حب رسول الله»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 8 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- في حب رسول الله.

- صلوا على القمر المنير فإنه نور تدبى في الغمام المظلم.

- مفتي الجمهورية: كان يشاور زوجاته في مختلف الأمور.. ويحرص على ألا ينتقص من قدرهن.

- الدكتورة سعاد صالح: عدل بين زوجاته ولم تمس يده الشريفة إحداهن بالضرب ولو مرة واحدة.

- حث على الرحمة مع الحيوان وكل الخلق وتركها يستوجب غضب الله يوم القيامة.

- عضو «كبار العلماء»: وضع أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان على أرضية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

الصفحة الثانية

- «الحوار الوطني»: اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها اليوم.

- تقرير حكومي: 400 مشروعا تعليميا في سيناء بتكلفة 21 مليار جنيه.

- «التنمية المحلية»: تخصيص 2.8 مليار جنيه للخطة الاستثمارية في «الشمال والجنوب».

- مستشار «نتنياهو» السابق: «السادات» شن حربا لاستعادة الكبرياء العربي.

«ريجيف»: الغرور قاد «تل أبيب» إلى الاستهانة بالخصم.. والمعركة كانت ضربة نفسية هائلة.

- «كيري»: «مؤتمر المناخ» يؤكد أهمية التزام الدول بتعهداتها التمويلية.

- الحكومة: انتهاء الأعمال الإنشائية لجسم السد التنزاني.

- 22 مليون ساعة عمل في السد.. والمشروع ينفذ بتحالف مصري.. وبدء التجهيز لملء الخزان الرئيسي.

- «الداخلية» تشارك أسر الشهداء والأيتام الاحتفال بـ«المولد».

- الوزارة: احتفاءً بعائلات من قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

- إبداعات 100 عارض من ذوي الهمم في «تراثنا» غدا

- «جامع»: جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعمهم وتشجيعهم.

- غلق 397 محال خلال الأسبوع الأول لتطبيق المواعيد الشتوية.

- «التنمية المحلية»: عدم الالتزام يعرض صاحب المنشأة للإنذار ثم الغرامة.

- «الأهلي والزمالك وفيوتشر» تختتم استعداداتها لخوض المواجهات الأفريقية.

- «كولر» يطالب اللاعبين بهز شباك بطل تونس.. و«فيريرا» يجهز «نداى«

الصفحة الثالثة

- «الوطن» تحتفل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

- محمد وإنك لعلى خلق عظيم.

- دستور الأخلاق المحمدية.

الصفحة الرابعة

- د. سعاد صالح: عدل بني زوجاته.. ولم تمس يده الشريفة إحداهن بالضرب ولو مرة واحدة ولم يكن شتاما أو لعانا.

- حنون على الأطفال.. وحبه لـ «الحسن والحسين» يشهد.

- «نصير»: شدد على معاملة الصغار برفق.

- في بيته.. يحلب شاته ويخدم نفسه و«مسؤول عن رعيته».

«شاهين»: كان يتعاون مع أهل بيته فيما يفعلون

- مفتى الجمهورية: كان يشاور زوجاته في مختلف الأمور ويحرص على ألا ينتقص من قدرهن.

- الدكتور شوقي عالم: النبي قدم نموذجا مثاليا لـ«القوامة».

- القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة فى البيت.. واستقرار الأسرة مسئولية مشتركة بين الزوجين.

واستكمالا للملف.. فستقرأ في الصفحة الخامسة

- أخلاق البقاء.. قيم حضارية أساسها «الحق والصدق والأمانة والإخلاص»

- «الدين المعاملة».. ميراث نبوي للتعامل الأمثل مع الصاحب والجار.

- «عاشور»: ثقة كبرى أولاها النبي لأصحابه.. وحرص على استشاراتهم.

- حماية البيئة والحيوان: «لا تقطعوا شجرة» و«البعير لا تذبح إلا للأكل».

- عبدالغني هندي: النبي الكريم كان من أوائل المهتمين بالحفاظ على الطبيعة.

- عضو هيئة كبار العلماء: الأخلاق أثر الإسلام الصادق وبرهان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه.

- د. على جمعة: نبينا الأكرم أسوة حسنه في كل خلق فاضل.

وفي الصفحة السادسة ستجد استكمالا للملف وستقرأ فيه:

- الاختلاف رحمة.. منهج لنشر الوسطية وقبول الآخر ونبذ التشدد

- واجه المسيئين بـ«اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون».

- «حادث الإفك».. نموذج للتعامل في مواجهة «الشائعات»

- نقيب «الأشراف»: رفض التشدد واعتبره تطرفا وخروجا على الإسلام.

- محمود الشريف: أسس للديمقراطية.. وصاحب أعظم وثيقة للتسامح.

وفي الصفحة السابعة استكمل العدد ملفه عن سيد الخلق.. وفيه ستقرأ:

- أخلاقنا الجميلة.. إشادة واسعة بمبادرة «المتحدة» لاستعادة القيم الأصلية

- «النمنم»: سلوكيات بعض المواطنين تحتاج لتقويم.. و«مهني»: المبادرة تقويم لفساد «السوشيال ميديا».. و«عبدالمجيد»: نعاني من انهيار في عاداتنا الأخلاقية.

- نبي الرحمة في عيون الغرب: الأعظم تأثيرا في تاريخ الإنسانية.

- مايكل هارت: نجح بشكل مطلق دينيا ودنيويا.. وتمكن من توحيد البدو.

- «مداحو النبي»: أنشدوا في حبة ومن وحي أخلاقه.

- «هيكل»: نسلطن السميعة بسيرته.. و«التوني»: تهذيب للنفوس.

- عضو «كبار العلماء»: وضع أول وثيقة عالمية لحقوق الإنسان على أرضية «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

- الدكتور أحمد عمر هاشم: إرساله رخمة للعالمين.. وإحياء ذكرى مولده بإحياء خُلقه.

وفي الصفحة الأخيرة من العدد تقرأ

- حسناوات بالشعر الأبيض.. فتيات يواجهن نظرات التنمر بالثقة والتحدي.

- «خصلة فضة»: التمر على الشيب المبكر بـ«الفضفضة»

- «ساندرا»: زوجي قال لي إوعي تصبغي شعرك

- «منة»: «مش لازم أكون باربي علشان أعجب»

- «كاترين»: بدأت مشوار التمثيل بـ«الجدة كوكو».. وواثقة في نفسي

- أستاذ جلدية: الوراثة والحزن والأنيميا.. أبرز الأسباب.

وفي ركن المقالات تقرأ

- الدكتور خالد منتصر يكتب: محمد عبدالعزيز.. خليفة فطين عبدالوهاب

- الدكتور محمود خليل يكتب: رسول من أنفسكم.. الصورة التي رسمها القرآن الكريم للنبي