ضبط سائق استعرض بسيارته على طريق «القاهرة - إسماعيلية»: «أخوه خدها من وراه»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر، عن طريق قيامه بحركات استعراضية برعونة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنّه عقب رصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، معرضاً حياة المواطنين للخطر تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة.

قام شقيقه بإستقلالها دون علمه

وأوضحت الداخلية أنه تبين أن السيارة ملك إحدى الشركات الكائنة بالإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها، مقيم بالإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم.

وأقر بأنه عقب عودته للمنزل بالسيارة، قام شقيقه باستقلالها دون علمه وارتكابه الواقعة المشار إليها، وبإستدعاء شقيقه ومواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على سبيل المزاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام من احالة شخص للمحاكمة الجنائية نظرًا لتعريضه حياة المواطنين للخطر أثناء قيادته سيارة على الطريق السريع ويفتح بابها ويخرج قدمه منها وهو تحت تأثير المخدر وألقي القبض عليه وحققت النيابة معه وأحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.