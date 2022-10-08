مصرع اثنين وإصابة شخص إثر انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي «صور»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي والذي أودى بحياة شخصين، وأصيب ثالث، بسبب اختلال عجلة القيادة، وأُخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

بداية الحادث الذي شهده الطريق الإقليمي، كان بورود إخطارِ إلى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مركز شرطة الصف بتلقيه بلاغًا، من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بنزلة الطريق اتجاه الصف، ووفاة شخصين وإصابة ثالث.

وبانتقال رجال الشرطة والفحص، تبين في أنّه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة سائق بالصرف الصحي 55 سنة، وفي أثناء محاولة محاولة سائقها النزول باتجاه الصف، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى سقوطها من أعلى الطريق.

وكان داخل السيارة قائدها وبرفقته «وجدي ج» 55 سنة، موظف بالمعاش، ونجله «محمد» 30 سنة، ولقي اثنان مصرعهما بينهما قائد السيارة، وأصيب الثالث، ونُقل الجثمانان إلى مستشفى الصف المركزي، ورفعت السيارة وأزيلت آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.