محمود عبدالمغني: اتعلمت من نباطشي أفراح وأحييت فرحه

حكى الفنان محمود عبدالمغني كواليس بعض أفلامه، وذلك خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «on»، وتحديدا دور النباطشي.

وتحدث محمود عبدالمغني عن دور ريشة الطبال في فيلم دم الغزال مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة منى ذكي والفنانة يسرا، والفنان صلاح عبدالله لافتًا إلى أن هذه الشخصية كانت شخصية حقيقة وموجودة بمنطقة إمبابة في فترة التسعينيات وكان يحكم المنطقة ويمنع الأفراح فيها ويطلب إثباتات شخصية لإثبات صلة القرابة لمن يسير مع امرأة في الشارع.

ظل شهرين يتعلم الطبلة من طبال في الشارع

وأوضح عبدالمغني، أنه ظل شهرين يتعلم الطبلة وبالفعل تعلم من طبال في الشارع بمنطقة روض الفرج وظل معه لمدة شهرين يتعلم العزف على الطبلة، لافتًا إلى أنّها صعبة جدًا ولم تكن سهلة أبدًا.

وتذكر عبدالمغني دوره في فيلم النبطشي لافتًا إلى أنّه ذهب إلى منطقة إمبابة وتعلم فيها مهنة النباطشي وظل لدرجة انه أحيا فرح النباطشي الذي علمه هذه المهنة في الحقيقة، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بالمايك الذي قدم به دور النباطشي في الفيلم، معربًا عن اعتزازه بهذا الدور خاصة مشاهده الأخيرة.