إصابة جزار أثناء عمله في بورسعيد.. يده دخلت مفرمة اللحوم بالخطأ

أصيب جزار في يده إثر دخولها داخل مفرمة لحوم كهربائية، اليوم السبت، وذلك أثناء تشغيلها في محل جزارة خلف مركز العلاج الطبيعي ببورسعيد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول شخص مصاب إلى مستشفى عطاء التخصصي ويدعى حسن محمد حسن، 20 سنة، ويعمل بمحل جزارة خلف مركز العلاج الطبيعي، ادعاء إصابته في مفرمة اللحوم، وتبين وجود جرح قطعي بالإصبع الأوسط بطول حوالي 3 سم، وجرح آخر في إصبع السبابة بطول 2 سم باليد اليسرى.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الشاب يعمل بمحل جزارة، وأنه أثناء قيامه بفرم اللحوم في المفرمة دخلت يده اليسرى فيها بالخطأ وأصيب، وتم نقله إلى المستشفى.

سقوط سيدة من موتوسيكل

من جانب آخر، تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول سيد مصابة إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتدعى جهاد الظريف محمد عبده، 25 سنة، ادعاء سقوط من على دراجة نارية أمام محطة الغاز الطبيعي بمنطقة 5000 وحدة سكنية بحي الضواحى ببورسعيد، وتبين إصابتها باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة.

وأفادت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيدة كانت تركب الموتوسيكل خلف زوجها وسقطت منه على رأسها بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.