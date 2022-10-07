ضبط جزار لقيامه بذبح المواشي المريضة في الحامول بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من القبض على جزار في مدينة الحامول، لقيامه بذبح المواشي المريضة والمعيبة خارج المجازر وختمها بأختام مزورة، وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم إخطار اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وعرضه على النيابة.

ذبح مواشي مريضة

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، مفادها قيام المدعو «م.ف»، صاحب محل جزارة بمدينة الحامول، باعتياده شراء الذبائح المريضة والمعيبة وذبحها خارج المجازر، وبيعها للمواطنين بعد ختمها بأختام مزورة بحوزته.

وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وأنه يقوم ببيع اللحوم مدخلًا الغش والتدليس وإيهام المواطنين، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهم وبحوزته الأختام المزورة

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ورئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبدالقوي، مفتش التموين، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على عدد 2 ختم مزور لدمغ اللحوم، ونصف ذبيحة مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بالأختام المزورة.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 13297 لسنة 2022م جنح مركز شرطة الحامول، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

العقوبة القانونية

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن السيد، محام، إن عقوبة بيع اللحوم الفاسدة تصل إلى الحبس 5 أعوام وغرامة 30 ألف جنيه، لافتاً أن قانون العقوبات نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.