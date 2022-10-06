غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تشارك بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في معرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر افتتاحه يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر، وتستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر 2022.

تشجيع المُصنعين على تسويق المنتجات

وأكد المهندس طارق حبشي، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، في تصريحات صحفية اليوم الخميس بأن مشاركة الغرفة بمعرض تراثنا هي المرة الثالثة، منوها أنها تأتي بغرض تشجيع المُصنع في مصر على تسويق منتجاته المتميزة بمعرض مهم وفعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات المصنعين المصريين وإمكانياتهم في إنتاج منتجات بخامات مصرية 100 % ومن بينها الخشب، الدهانات، الإسفنج، النحاس، الحديد، البردي، جريد النخل.

الغرفة تشارك بجناح على مساحة 21 مترا

وأضاف عمرو عرنسه، عضو هيئة المكتب في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض وذلك على مساحة 21 مترا، وقامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم وتشجيع الغرفة للصناع على استخدام وتصميم القطع باستخدام خامات محلية.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الرابع على التوالي حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.