دعاء للميت مؤثر جدا قصير.. «اللهم آمنه من فزع يوم القيامة»

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء للميت مؤثر جدا قصير ليغفر الله ذنوبهم ويقيهم من عذاب القبر، خاصة في هذه الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء في العشر الأوائل في ذي الحجة واقتراب وقفة عرفات وعيد الأضحى.

دعاء للميت مؤثر جدا قصير

ويبحث المسلمون الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء للميت مؤثر جدا قصير، ومن هذه الأدعية، ما يلي، وفقًا لما أوضحه الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف لـ«الوطن».

- «اللهم ارحم من سبقونا إليك، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السؤال».

- «اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا».

- «اللهم إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته».

- «اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون».

- «اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

أدعية للميت يستحب ترديدها

وهناك دعاء للميت مؤثر جدا قصير ومحبب أيضًا، يفضل البعض قوله، وهو «اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله»، وهناك أدعية أخرى مثل:

- «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه».

- «اللهمّ آمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته».

- «اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود».

- «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار».

- «اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين، اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب».