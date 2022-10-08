سقوط أمطار في 3 محافظات ساحلية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة تغيرات الطقس

شهدت محافظات بورسعيد ومطروح ودمياط، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار مع بدايات فصل الخريف، كما شهدت بعض المحافظات الأخرى ارتفاع الأمواج في البحار ورفع حالة الطوارئ، خاصة مع التغيرات في درجات الحرارة وسرعة الرياح، فيما تم إعلان حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

هطول أمطار في المحافظات

وشهدت محافظة دمياط سقوط أمطار على بعض المدن دون تأثر حركة المواصلات، ووجهت المحافظة الوحدات المحلية بتطهير بلاعات الصرف الصحي استعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، كما رفعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، درجة التأهب استعدادا لاستقبال موسم الأمطار.

ومن دمياط إلى محافظة مطروح، والتي شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حالة الطوارئ على مستوى المحافظة استعدادا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول، مشيرا إلى أنه جرى تطهير مخرات السيول والأمطار استعدادا لفصل الشتاء.

كما شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار مع نشاط للرياح واضطراب في الطقس، وتابعت الوحدات المحلية ومسؤولي شركة المياه عمليات تطهير البلاعات تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

توقعات بسقوط أمطار

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع سقوط أمطار على المحافظات الساحلية وخاصة الإسكندرية ومطروح، كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري فرصا لسقوط الأمطار بنسبة 20% مع نشاط للرياح وتقلبات في الطقس.