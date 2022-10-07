سقوط أمطار خفيفة على محافظة دمياط.. رفع درجة التأهب بكل الجهات

تعرضت مدن دمياط القديمة والجديدة مساء اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار خفيفة، لم تستمر سوى دقائق معدودة معلنة بدء موسم الأمطار رسميا ولم تتأثر حركة المرور.

رفع حالة التأهب في دمياط

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفعت درجة التأهب بكافة الجهات، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، لمواجهة أي تداعيات محتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، والعمل وفقًا لخطة محددة تساهم في الحد من آثار موجات الطقس السيئ.

تطهير بالوعات الصرف الصحي

وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات.

وشددت على سلامة جميع أعمدة الإنارة، والتنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق غير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها.

وفى سياق متصل تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي خلال الفترة القادمة، وجاهزية سيارات الكسح ومعداتها للتحرك الفوري لرفع تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع الوحدات المحلية.