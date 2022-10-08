نانسي عجرم تحتفل بتصدر أغنية «على شانك» تريند يوتيوب

تصدرت الفنانة نانسي عجرم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد طرحها فيديو كليب أغنية «على شانك»، التي حققت من خلالها أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

واحتلت نانسي عجرم، قوائم الأعلى استماعًا بمجرد طرح الأغنية، التي كتب كلماتها شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستوديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.

كلمات أغنية على شانك للفنانة نانسي عجرم

ومن كلمات أغنية على شانك التي كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة على يوتيوب:

على شانك ممكن أخبط أو أزعق أو أكسر

على شانك أهد الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر

على شانك آه آه آه

على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب

على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرب

حبك سفاح مجرم وماسك لي سلاح

حبك مانجا وتفاح

قلبي ماكنش متاح خزنة ومالهاش مفتاح

لكن لما لقاك إرتاح

على شانك كل الدنيا في كفة وإنت في كفة

على شانك ممكن أنام في الثلج عشان تدفا

على شانك من فرحتي هعمل في الشارع زفة

على شانك مهما هقول في كلام مش هيكون وفّى

حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة

واحتفلت عبر خاصية ستوري من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بتصدر أغنيتها الجديدة على شانك «تريند» يوتيوب، من خلال نشر تعليقات جمهورها ومتابعيها وإشاداتهم بحركاتها الاستعراضية ورقصاتها بالكليب الذي استند إلى الثقافة الهندية من حيث الألوان الزاهية والإطلالات والموسيقى الخاصة بها.