أخبار التعليم في مصر: استمرار تلقي طلبات العمل بالحصة ومسابقة للتعبير الفني

تقدم «الوطن»، في إطار خدماتها التعليمية، أخبار التعليم في مصر، بالتزامن مع انطلاق الدراسة وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

واشتملت أخبار التعليم في مصر، إسناد تدريس منهج المهارات المهنية لأخصائي المكتبات أسوة بزملائهم في باقي المجالات كل حسب تخصصه، وفقا لمستند رسمي من وزارة التربية والتعليم.

أخبار التعليم في مصر.. تفاصيل إسناد تدريس منهج التربية المهنية لأخصائي المكتبات

وأوضحت الوزارة، في المستند أنه يتم إسناد تدريس منهج المهارات المهنية لأخصائي المكتبات، إلحاقاً للفاكس المُرسل للمديريات التعليمية والمتضمن إسناد تدريس منهج التربية المهنية لأخصائي المكتبات، إضافة إلى أن منهج التربية المهنية له صله أساسية بمنهج التربية المكتبية.

استمرار المديريات التعليمية في تلقي طلبات العمل بنظام الحصة

أخبار التعليم في مصر، تتضمن استمرار المديريات التعليمية في تلقي طلبات العمل بنظام الحصة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، عن العمل بنظام الحصة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحة أن الشروط تتمثل في الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال ودبلوم تربوي مناسب للتخصص المراد العمل به.

المستندات المطلوبة للتقديم بنظام التدريس بالحصة

وأوضحت المديرية، في مستند رسمي لها، المستندات المطلوبة للتقديم، وهي:

طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول المادة لإعداد تقرير، وأصل شهادة المؤهل الدراسي، و4 صور منه، وتقديم ما يفيد بأن لدى المتقدم خبرة سابقة في أعمال التدريس، و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث، و4 صور من شهادة الميلاد، وإقرار بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل إدارة برئاسة وكيل الإدارة التعليمية، وعضوية كلاً من موجه أول المالي والإداري ومدير قسم الشئون القانونية ومدير قسم الموارد البشرية ومدير المرحلة الابتدائية ومدير المرحلة الإعدادية، ومدير قسم التنسيق الابتدائي والإعدادي بكل إدارة، لفحص المستندات المطلوبة للتقديم.

مسابقة الطفولة في التعبير الفني والتصميم

أخبار التعليم، اشتملت على إعلان وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق مسابقة الطفولة في التعبير الفني والتصميم الفني للعام الدراسي 2022-2023، للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والتربية الخاصة.