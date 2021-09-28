أخبار التعليم في مصر.. وظائف جديدة وحصول 28 ألف عامل على لقاح كورونا

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية لقرائها، أخبار التعليم في مصر، والتي تمثلت في الإعلان عن مجموعة من الوظائف الجديدة في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «Stem»، ومخاطبة مديريات التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجنة لفحص التغذية المدرسية، مشددة على الضرورة التسجيل على موقعها الإلكتروني لهذه اللجنة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أخبار التعليم في مصر بالتفصيل

تمثلت أخبار التعليم في مصر، في إعلان وحدة مدارس «ستيم» في وظائف جديدة، موضحة أن التخصصات المطلوبة هي «لغة عربية ولغة إنجليزية وكيمياء وفيزياء ولغة فرنسية، ولغة ألمانية ورياضيات وأحياء وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وجيولوجيا ودراسات اجتماعية وحاسب آلي وأمين مكتبة ومعلم تربية ومعلم تربية رياضية، ومسئول شبكات ومعلم تربية فنية ومعلم مواطنة».

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التقديم ينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري ويشترط في المتقدم أن يكون من المعينين بها، ويقوم المتقدم بالتسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وضرورة إحضار أصل صحيفة أحوال حديثة معتمدة بخاتم الشعار، لافته إلى أنه تم تسكين طلاب مدارس «ستيم» للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

أخبار التعليم في مصر: 868 مدرسة متقدمة للحصول على الاعتماد والجودة

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن أعداد المدارس التي تقدمت للحصول على الاعتماد والجودة والتي بلغت 868 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أن مدارس محافظة السويس والأقصر لم يتقدما للاعتماد.

أخبار التعليم في مصر: تعليمات بسرعة التسجيل لأعضاء لجنة فحص التغذية المدرسية

وتمثلت أيضاً أخبار التعليم في مصر، في حث وزارة التربية والتعليم، على جميع مديري المدارس بسرعة التسجيل الإلكتروني لبيانات أعضاء لجنة فحص التغذية من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التنفيذ، موضحة أن أخر موعد للتسجيل اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري.

أخبار التعليم في مصر: 286066 ألف معلم وإداري حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا

وتمثلت أخبار التعليم في مصر في حصول 286066 ألف معلم وإداري على جرعتين من لقاح كورونا، و541024 ألف معلم وإداري على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وعدد المسجلين 811445.