أخبار التعليم في مصر.. إعلان نتائج الامتحانات للثانوية والإعدادية 2022

يطرح أولياء الأمور والطلاب بصفة مستمرة أسئلة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بشأن الأسئلة الخاصة بنتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أو نتيجة الشهادة الإعدادية، أو حتى بدائل الثانوية العامة، فما هي أخبار التعليم في مصر؟

أخبار التعليم في مصر

شملت أخبار التعليم في مصر، بدء إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس في شكل تقديرات وليس درجات، بعد توجيه وزارة التربية والتعليم لمديري التعليم الثاني في الإدارات التعليمية بذلك.

نشرت مدرسة الثانوية بنين بالخانكة، نتيجة الامتحانات في شكل درجات صباح اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلى الفور وجعت عادية جبريل، مدير إدارة الخانكة التعليمية، بحذف النتيجة وإعلانها في شكل تقديرات بحسب تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحة لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

أخبار التعليم في مصر

جاءت ضمن أخبار التعليم في مصر، إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم في محافظة الشرقية والمنوفية، بعد اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين.

إعلان قواعد القبول بمدارس الثانوي 2022

أيضاً شملت أخبار التعليم في مصر اليوم على إعلان قواعد القبول بمدارس الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، التي تضمنت أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 وللطالب الحاصل على الدرجة النهائية التقدم إلى المدرسة التي يرغب بها داخل إدارته التعليمية ويتمّ قبول ملفات الطلاب بعد فحصها جيداً والتأكّد من المجموع مع التشديد على الالتزام بالتوزيع الجغرافي لنظام القبول بهذه المدارس.