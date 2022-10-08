عاجل.. ارتفاع قتلى انفجار محطة بنزين أيرلندا إلى 7 أشخاص

ذكرت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، إن عدد القتلى في انفجار بمحطة بنزين في مقاطعة دونيجال الذي حدث أمس، ارتفع إلى سبعة فيما تتواصل جهود البحث والتعافي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

8 أشخاص مصابون ويتلقون العلاج

وقع الانفجار بالقرب من محطة الخدمة على مشارف قرية كريسلو، وذكرت الشرطة أن 8 أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، ولم يتطرقوا إلى سبب الانفجار.

وأظهرت صور من الموقع وحدة سكنية فوق متجر محطة الخدمة مع جدران محطمة وسقف منهار جزئيًا، وتناثر الحطام في الفناء الأمامي حيث كانت هناك عدة سيارات متوقفة.