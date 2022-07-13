مصرع شاب بسوهاج صدمته سيارة نقل بترول داخل محطة بنزين

لقي شاب مصرعه بأول ساعات اليوم داخل محطة بنزين بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج أثناء قيام سيارة المواد البترولية بتفريغ حمولتها بمحطة البنزين.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارا من مأمورمركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج من الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوف دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى إلى موقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج.

وجود جثة بموقع الحادث

وبالفحص والانتقال تبين أنه أثناء قيادة المدعو «أشرف م ا ا» سن 37 عاما سائق ويقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج سيارة نقل تابعة لمقاول خاص لنقل مواد بترولية، وحال قيامه بالاستدارة داخل محطة بنزين دائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج اصطدم من الخلف بالمدعو «عبد الرحمن ب ك ا» سن 23 عاما عامل ويقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج مما نتج عنه مصرع الشاب، وقد تم تفريغ الحمولة بخزانات محطة البنزين محل الحادث، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم كما أضاف أنه لم يشاهد المتوفى أثناء رجوعه للخلف للاستداره داخل محطة البنزين.

نفي الشبهة الجنائية

وافاد والد المتوفى المدعو «بدوي ك ا ا» سن 47 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بتأيد ما جاء به قائد السيارة، ونفى الشبهة الجنائية وقد تم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.