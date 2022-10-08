أهم أنواع الأطعمة المناسبة للحوامل.. بينها المكسرات والخضروات الورقية

خلال فترة الحمل، يجب على الأم الالتفات لصحتها وجنينها، إذ يجب أن تتناول مأكولات معينة وتبتعد عن بذل المجهود الزائد، إلى جانب المتابعة الدورية للطبيب خلال تلك الفترة حتى موعد الولادة لضمان عدم حدوث أي مشكلات صحية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن مرحلة الحمل يحدث بها بعض التغيرات الفسيولوجية، ويجب خلال هذه الفترة الاهتمام بنوع الطعام الذي تأخذه السيدة الحامل أكثر من كم الطعام، خصوصًا الثلاثة أشهر الأولى، إذ يتم تقسيم فترة الحمل لثلاث مراحل، وكل مرحلة منها ثلاث شهور، في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل نهتم بالجودة والكم للطعام، إذ تأخذ الأم نفس السعيرات الحرارية التي كانت تأخذها قبل الحمل بنفس السعرات الحرارية الجيدة.

أنواع الطعام المهمة للحامل

وأضافت «حامد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه من أهم أنواع الأطعمة للسيدة الحامل، الأغذية الغنية بالفوليك أسيد من أجل منع حدوث تشوهات الأجنة، وفيتامين ب 9، الموجود في الخضروات الورقية الخضراء والبقوليات وبعض البذور الذيتية وبعض المكسرات، مشددة على ضرورة نقع البقوليات فترة جيدة قبل طهيها حتى لا تسبب انتفاخات، خصوصًا أن البقوليات مصدرا مهما للكربوهيدات في هذه المرحلة.

الابتعاد عن الأسماك المعلبة

وتابعت أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه على الأم الحامل أخذ بروتينات في وجباتها على مدار اليوم، مثل الدجاج وبعض الأسماك، ولكن يجب الحذر من تناول الأسماك خصوصًا الغنية بالزئبق والمعلبة، ويجب تناولها مرتين يوميًا كونها غنية بالأوميجا 3.