«اللجنة العلمية»: ممنوع تناول الحامل للمضاد الفيروسي لعلاج كورونا بالصيدليات

علقت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على طرح أول مضاد فيروسي يستهدف كورونا ومتحوراته في الصيدليات، موضحةً: «حصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA وذلك منذ شهر ديسمبر 2020 وكان متوفرا في البروتوكول العلاجي ومستشفيات العزل وصيدليات بعض المستشفيات التي تتعامل مع كورونا منذ يناير 2021».

الحصول على المضاد الفيروسي

وأضاف العسال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الجديد أنه بدأ يُطرح في الصيدليات العادية التي قد يحصل المريض منها، وذلك من خلال تقديم الروشتة الطبية المختومة، لأنه دواء جديد وما زال قيد التجارب، ويكون استخدامه من خلال الطبيب المختص»،

وتابع نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن هناك شروط لاستخدام المضاد الفيروسي، إذ أنه ليس مصرحا باستخدامه للحوامل أو المرضعات أو الأطفال بداية من سن 18 سنة فأقل لحين تجربته على هذه الفئة، ولا مشكلة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

شدة الإصابة بالمرض بدأت تقل

وأشارت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى أنه فعال مع معظم المتحورات، فالمتحورات الأخيرة لم يتم دراسة نتائجه عليها، لكن المريح في الأمر أن معظم الحالات بسيطة إلى متوسطة.

وأكدت، أن شدة الإصابة بالمرض بدأت تقل، وأغلب الحالات من بسيطة إلى متوسطة، ومن المتوقع أن يكون موجودا في الموسم الشتوي، وبالتالي يجب التعامل معه بحذر، لأن بعض الحالات تتعرض لحالات شديدة، وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.